Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Оскар не планирует покидать «Челси»

    Бразильский полузащитник лондонского «Челси« Оскар заявил, что он не планирует покидать клуб.

    «Я счастлив в «Челси» и хочу остаться в команде на долгое время. Я намерен выигрывать трофеи с «Челси», так как я люблю этот клуб. Мне нравится жить в Лондоне, так что у меня нет причин покидать клуб. Меня все любят здесь», – сказал Оскар.

    Ранее сообщалось, что китайский клуб «Цзянсу Сунин« предлагал за 24-летнего хавбека 75 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Оскар провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2016 20:17
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1455215735
    А его точно звали в Китай?
    Ответить
    ologreds
    1694996236
    numo457630
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+