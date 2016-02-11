Оскар не планирует покидать «Челси»

Бразильский полузащитник лондонского «Челси« Оскар заявил, что он не планирует покидать клуб.

«Я счастлив в «Челси» и хочу остаться в команде на долгое время. Я намерен выигрывать трофеи с «Челси», так как я люблю этот клуб. Мне нравится жить в Лондоне, так что у меня нет причин покидать клуб. Меня все любят здесь», – сказал Оскар.

Ранее сообщалось, что китайский клуб «Цзянсу Сунин« предлагал за 24-летнего хавбека 75 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Оскар провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.