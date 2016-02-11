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    Мутко: «Надеюсь, Широков получит игровую практику»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что капитан сборной Роман Широков получит игровую практику в ЦСКА.

    «Я могу только высказать удовлетворение от того, что он будет в одном из ведущих клубов страны и, надеюсь, получит игровую практику. Ведь он капитан сборной. Впереди серьезное испытание — чемпионат Европы, нам всем нужен успех. Да и команда может успешно выступить. А для этого ей надо подготовиться. Леонид Викторович Слуцкий говорил, что Роман игрок топ-уровня, но никто не гарантирует ему места в составе. Роме надо готовиться, мы на него очень рассчитываем», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2016 14:50
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1455193741
    И где бы сейчас был Рома, если бы не Мутко?
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    kykyi
    1455198579
    Зачем ему игровая практика? По мнению Мудко он и так топ уровня, если не будет играть, он все равно будет игроком топ уровня.
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    wassiok
    1455201569
    Mudko on i w afrike Mudko
    Ответить
    ologreds
    1694996238
    numo457603
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