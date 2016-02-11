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    • Главный тренер «Хоффенхайма» увольняется из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер «Хоффенхайма» увольняется из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер «Хоффенхайма» Хуб Стевенс собирается уйти со своего поста.

    Причиной такого решения является операция, которая может понадобиться специалисту, страдающему аритмией сердца.

    «Здоровье важнее всего, и именно поэтому я подписывал контракты только на один год в последнее время. Нужно всегда быть в идеальной форме, а сейчас это не так. Тренерская работа для меня – большой риск. Мне скоро будет 63, пора подумать о смерти.

    Мне осталось недолго, но я хочу получить от оставшегося срока максимум», – приводит слова Стевенса DW Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2016 00:09
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    Комментарии (2)
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    Кукуха
    1455139125
    Со здоровьем шутки плохи. Удачи Хубу.
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    ologreds
    1694996241
    numo457551
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