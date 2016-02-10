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    • Гендиректор профсоюза футболистов: «Кубань» так и не вернула Игнатьеву трудовую книжку»

    Гендиректор профсоюза футболистов: «Кубань» так и не вернула Игнатьеву трудовую книжку»

    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что «Кубань» не возвращала хавбеку Владиславу Игнатьеву трудовую книжку. Напомним, игрок в январе разорвал отношения с краснодарским клубом, а сегодня подписал контракт с «Локомотивом».

    «Несмотря на то что нас уверяли, что трудовую книжку игроку выслали, ничего клуб высылать не стал. Все это вранье.

    Я в курсе, что Игнатьев стал игроком «Локомотива», узнал это из новостей. В отличие от некоторых коллег, в переходах игроков я не участвую. Видел очень милые фотографии Николая Грамматикова на одном ресурсе.

    Насколько мне известно, экспертиза документов по делу Игнатьева должна завершиться в следующий вторник. Но когда невозможно проследить за процессом, всегда возникают сомнения», – сказал Зотов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2016 19:04
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1455135841
    Зотов тут вааще при чём?
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    ologreds
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