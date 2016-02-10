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    Котов: «Хотели снова поработать с Игнатьевым»

    Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал переход в стан железнодорожников экс-полузащитника «Кубани» Владислава Игнатьева.

    «Нам хорошо известны возможности Влада. При этом в последнее время он только прибавлял. Нам хотелось вновь поработать вместе. Еще недавно обстоятельства складывались таким образом, что, казалось, вариант с приглашением Игнатьева отпал. Однако ситуация изменилась, и мы осуществили переход. Отмечу, что футболист перешел в «Локомотив» на правах свободного агента», – сказал Котов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.02.2016 18:30
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