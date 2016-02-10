Котов: «Хотели снова поработать с Игнатьевым»

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал переход в стан железнодорожников экс-полузащитника «Кубани» Владислава Игнатьева.

«Нам хорошо известны возможности Влада. При этом в последнее время он только прибавлял. Нам хотелось вновь поработать вместе. Еще недавно обстоятельства складывались таким образом, что, казалось, вариант с приглашением Игнатьева отпал. Однако ситуация изменилась, и мы осуществили переход. Отмечу, что футболист перешел в «Локомотив» на правах свободного агента», – сказал Котов.