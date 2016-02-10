Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов: «В ЦСКА Широков вряд ли получит много шансов проявить себя»

    Бубнов: «В ЦСКА Широков вряд ли получит много шансов проявить себя»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах хавбека Романа Широкова в ЦСКА, отметив, что игрок не станет заметной фигурой в армейском клубе.

    «Уверен, если бы Слуцкий не работал параллельно в сборной, Широкова в ЦСКА бы не было. Армейцы обычно берут либо недорогих перспективных игроков, либо тех, кого они хорошо знают, вроде Думбия или Вагнер Лава, либо тех, кто знаком с российским чемпионатом, как Еременко или Натхо. Широков же в селекционную политику клуба не вписывается, да и в целом он ЦСКА попросту не нужен.

    Не стоит забывать фразу Гинера о том, что он не мог отказать Виталию Мутко, когда тот захотел поставить Слуцкого во главе сборной. Не исключено, что и в данной ситуации без вмешательства футбольного руководства страны не обошлось. Во всяком случае Мутко не раз намекал, что и Широков, и Денисов нужны сборной и должны быть обеспечены игровой практикой перед чемпионатом Европы. И раз уж Гинер со Слуцким не смог отказать, тот тут и подавно.

    По сути, приглашение в команду, решающую серьезные задачи, Широков получить не мог, потому что у него нет перспективы. А из середняков Премьер-лиги далеко не все смогли бы потянуть его финансовые запросы. В итоге получилась странная ситуация – капитан сборной никому не нужен…

    Теперь Слуцкий столкнется с той же дилеммой, что была у Дмитрия Аленичева, который ломал голову над тем, как встроить в игру «Спартака» и Широкова, и Попова. В ЦСКА на его позиции могут сыграть Еременко и Дзагоев, и оба они выглядят предпочтительнее по качеству и объему выполняемой работы. Так что с одной стороны, Слуцкий должен давать ему игровую практику, а с другой, он своим конкурентам в борьбе за место в составе уступает.

    Нельзя забывать, что ЦСКА уже провел два сбора, а как и с кем готовился все это время Широков – большой вопрос. Для того, чтобы заиграть, ему необходим определенный объем работы в коллективе, поэтому на данный момент он однозначно не соответствует уровню готовности команды.

    Поэтому на самом деле Широков – это лишь иллюзия усиления. Посмотрим, как его переход скажется на результатах команды. Во всяком случае он вряд ли получит много шансов проявить себя. Армейцам достаточно допустить пару осечек, и их в таблице может догнать целая группа преследователей. А в таком случае Широков скорее всего осядет на лавке и будет появляться на поле лишь на замену», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andrey23popov
    1455115939
    и со скамейки норм будет
    Ответить
    Asbjorn
    1455117312
    На подмену будет выходить
    Ответить
    Aztec58
    1455117724
    Всё по делу Бубен изрёк.
    Ответить
    klkl
    1455120311
    Санек прав. Будет скамью тереть)))
    Ответить
    nemolod
    1455130895
    А с другой стороны,учитывая сложность и важность предстоящих весенних матчей высока вероятность травм и необходимости проводить замены той же средней линии ввиду повышенной усталости того или иного игрока! И здесь Широков очень даже пригодится с его опытом,а лавку тереть ему тоже особо долго протирать не дадут!
    Ответить
    roman230582
    1455131111
    От Бубна другого и не ожидал услышать
    Ответить
    Каратель
    1455159012
    Широков не о футбольной практике думает,а как бабосов перед пенсией срубить.да и вообще все эти футбольные проститутки(Широков,Быстров,Де
    нисов)-все эти зинаидовцы....чем им там мозг калечат...
    Ответить
    sour12
    1455240915
    по поводу Денисова неправ....на данный год назад это был лучший опорный и он место в сборной по праву имел, и не ставить такого опорного в рпл это глупо...даже если он где то уступает в качестве он компенсирует это всегда 300%самоотдачей и настоящей игрой в футбол. ну, а по поводу Широкова в данный момент в ЦСКА для основы конечно нет, а вот для ротации вполне.
    Ответить
    ologreds
    1694996243
    numo457516
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+