Бубнов: «В ЦСКА Широков вряд ли получит много шансов проявить себя»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах хавбека Романа Широкова в ЦСКА, отметив, что игрок не станет заметной фигурой в армейском клубе.

«Уверен, если бы Слуцкий не работал параллельно в сборной, Широкова в ЦСКА бы не было. Армейцы обычно берут либо недорогих перспективных игроков, либо тех, кого они хорошо знают, вроде Думбия или Вагнер Лава, либо тех, кто знаком с российским чемпионатом, как Еременко или Натхо. Широков же в селекционную политику клуба не вписывается, да и в целом он ЦСКА попросту не нужен.

Не стоит забывать фразу Гинера о том, что он не мог отказать Виталию Мутко, когда тот захотел поставить Слуцкого во главе сборной. Не исключено, что и в данной ситуации без вмешательства футбольного руководства страны не обошлось. Во всяком случае Мутко не раз намекал, что и Широков, и Денисов нужны сборной и должны быть обеспечены игровой практикой перед чемпионатом Европы. И раз уж Гинер со Слуцким не смог отказать, тот тут и подавно.

По сути, приглашение в команду, решающую серьезные задачи, Широков получить не мог, потому что у него нет перспективы. А из середняков Премьер-лиги далеко не все смогли бы потянуть его финансовые запросы. В итоге получилась странная ситуация – капитан сборной никому не нужен…

Теперь Слуцкий столкнется с той же дилеммой, что была у Дмитрия Аленичева, который ломал голову над тем, как встроить в игру «Спартака» и Широкова, и Попова. В ЦСКА на его позиции могут сыграть Еременко и Дзагоев, и оба они выглядят предпочтительнее по качеству и объему выполняемой работы. Так что с одной стороны, Слуцкий должен давать ему игровую практику, а с другой, он своим конкурентам в борьбе за место в составе уступает.

Нельзя забывать, что ЦСКА уже провел два сбора, а как и с кем готовился все это время Широков – большой вопрос. Для того, чтобы заиграть, ему необходим определенный объем работы в коллективе, поэтому на данный момент он однозначно не соответствует уровню готовности команды.

Поэтому на самом деле Широков – это лишь иллюзия усиления. Посмотрим, как его переход скажется на результатах команды. Во всяком случае он вряд ли получит много шансов проявить себя. Армейцам достаточно допустить пару осечек, и их в таблице может догнать целая группа преследователей. А в таком случае Широков скорее всего осядет на лавке и будет появляться на поле лишь на замену», – сказал Бубнов.