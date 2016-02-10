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    • Широков: «ЦСКА для меня – родной клуб, поэтому и отказался от более выгодных предложений»

    Широков: «ЦСКА для меня – родной клуб, поэтому и отказался от более выгодных предложений»

    Хавбек ЦСКА Роман Широков, заключивший вчера контракт с красно-синими, рассказал, по какой причине ответил отказом на более выгодные в финансовом плане предложения от других клубов и остановил свой выбор на армейском клубе.

    – Вы отказались от более выгодных предложений. Почему?

    – Потому что это ЦСКА. Родной клуб. Дом, в котором я вырос.

    – То есть вы были готовы пожертвовать деньгами, лишь бы оказаться в армейском клубе?

    – Лишь бы не отказаться от ЦСКА (улыбается).

    – Какую роль сыграло то, что команду тренирует главный тренер сборной?

    – Это один из факторов. Но не главный.

    – Скажите, мысли пока только о предстоящих четырех месяцах в команде или более глобальные тоже посещают?

    – Мыслить-то я могу и глобально. Главное, чтобы все так мыслили. Надо себя проявить, тогда и можно будет о чем-то говорить.

    Источник: Спортфакт

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    10.02.2016 15:24
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    Комментарии (7)
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    Baggio1986
    1455117896
    Каждый клуб для него родной!!!!!!!!!! Воспитаник ЦСКА не будет болеть за Спартак!!!!!!
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    Igreks
    1455118885
    Умеет себе пиар делать. агенты учат как правильно интервью давать))) ЛОЛ))) А как же КОЛХОЗ??? )))
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    alp
    1455125230
    там ему и место
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    Ярый Армееец
    1455126226
    рукалицо
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    Ярый Армееец
    1455126809
    Вот отрывок из интервью Широкова когда он перешел в спартак. — Роман, добро пожаловать в «Спартак»! В последнее время в СМИ было много разговоров на тему вашего возможного перехода в различные клубы, но теперь все формальности улажены. Вы выбрали «Спартак». Почему? — Люди, которые привели меня в футбол, — это мой отец и крестный — всю жизнь болели за «Спартак». Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» — это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель — борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи. — Были ли предложения от других клубов? — Да, они были, но я выбрал «Спартак». — Как появился этот вариант и когда начались переговоры? — Он возник еще полгода назад, тогда и приступили к переговорам. Но зимой руководство «Зенита» не отпустило меня в «Спартак». А сейчас, к счастью, помешать этому переходу уже никто не может. (Улыбается.)
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    plehanov6
    1455146308
    без комментариев! боюсь упомянуть женщин, легкого поведения...
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    ologreds
    1694996243
    numo457506
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