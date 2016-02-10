Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Широков: «Уверен, ЦСКА продлит со мной контракт»

    Новичок ЦСКА Роман Широков отметил, что у него нет сомнений по поводу продления контракта с красно-синими по завершении сезона. Напомним, соглашение игрока рассчитано до конца этого чемпионата и содержит пункт о пролонгации.

    «Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы – помочь ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о кубке», – заявил Широков.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 12:07
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1455118611
    Не продлят, не надейся. После Евро ты никому на фиг не нужен будешь, ага.
    Ответить
    ologreds
    1694996245
    numo457492
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+