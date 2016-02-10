Орлов: «Ростов» может стать чемпионом»

Телекомментатор Геннадий Орлов обсудил текущий сезон РФПЛ.

"Спартак" надо поздравить с тем, что они добились перехода Мельгарехо, который сначала был ближе к "Локомотиву". Интересно, как в "Спартаке" будет выглядеть кубанская связка Попов — Мельгарехо, они же два года играли вместе. "Локомотив" потерял Ниасса, ЦСКА ищет нападающего, но оценку трансферной кампании будем давать только тогда, когда пройдут три-четыре тура чемпионата.



"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" готовятся к еврокубкам, у "Спартака" и "Ростова" больше времени для набора формы. Но если, например, "Зениту" удастся пройти "Бенфику", то это может воодушевить зенитовцев на подвиги и в чемпионате. "Ростов" Бердыева, не сомневаюсь, поборется еще и с ЦСКА: календарь ростовчан проще, чем у конкурентов. "Ростов" и чемпионом может стать, почему нет? Пусть это еще больше раззадорит ЦСКА и "Зенит", "Локомотив" и "Спартак", - сказал Орлов.