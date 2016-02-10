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    Кверквелия: «От нас стоит ждать высокого места в таблице»

    Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия рассказал о перспективах команды в этом сезоне.

    "Думаю, от нас стоит ждать более хороших результатов и высокого места в таблице. Выход в еврокубки тоже возможен. Я уже говорил, что в футболе все бывает. Вспомните, как в прошлом сезоне мы шли на седьмом-восьмом месте, а затем весной разбили все команды и закончили сезон на пятой строчке. Самое главное – это чтобы футболисты были здоровы и обошлись без травм, чтобы у тренера был тот состав, который он хочет", – цитирует Кверквелию "Спорт БО".

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2016 11:22
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    Комментарии (2)
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    hodyrev
    1455098404
    Дерзайте,ломайте амкар терек анжи,все равно по итогам будете выше Спартака=)
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    ologreds
    1694996245
    numo457486
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