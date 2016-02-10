Кверквелия: «От нас стоит ждать высокого места в таблице»

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия рассказал о перспективах команды в этом сезоне.

"Думаю, от нас стоит ждать более хороших результатов и высокого места в таблице. Выход в еврокубки тоже возможен. Я уже говорил, что в футболе все бывает. Вспомните, как в прошлом сезоне мы шли на седьмом-восьмом месте, а затем весной разбили все команды и закончили сезон на пятой строчке. Самое главное – это чтобы футболисты были здоровы и обошлись без травм, чтобы у тренера был тот состав, который он хочет", – цитирует Кверквелию "Спорт БО".