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    • Ринат Билялетдинов: «Зенит» – главный претендент на титул чемпионов»

    Ринат Билялетдинов: «Зенит» – главный претендент на титул чемпионов»

    Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов считает "Зенит" главным претендентом на титул даже несмотря на шестое место, которое занимает команда.

    "Зенит" – главный претендент на чемпионство. Разница между командами в семь очков? На кону 36 очков – 12 туров. Понятно, все их не возьмешь, но семь очков не так уж и много, как может показаться. Две игры не выиграл — и у тебя на пятках уже висят.

    Почему ЦСКА очень непросто будет удержаться? Страндберг пока сыроват. Может, команда найдет нападающего, но адаптироваться с ходу будет сложно. Хоть у "армейцев" огромный опыт положительной селекционной работы. Там и Вагнер Лав, и Нецид, был период, когда он очень неплохо выступал. Время до конца заявочной кампании еще есть. Без глубины в атаке придется сложно", – сказал Билялетдинов.

    Источник: Спорт FM

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    10.02.2016 09:16
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    Комментарии (5)
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    klkl
    1455086357
    Надо Ринату с наркотой завязывать
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    Black Giz
    1455087686
    То же самое я могу сказать и о любой другой команде из первой шестерки.
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    vladimir-7
    1455088613
    Ринат поцеловал и думает может в Зенит пригласят.
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    Витус Беринг
    1455091686
    Закусывать надо лучше.
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    ologreds
    1694996245
    numo457476
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