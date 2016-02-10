Football Leaks: Летом Де Хеа упустил контракт стоимостью в 64 миллиона

Благодаря утекшим в сеть документам стали известны подробности сделки "Реала" по голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа.

Так, испанец получал бы в Испании 9,2 миллиона фунтов в год, заработал бы 8,5 миллионов фунтов за подписание и мог рассчитывать на всевозможные бонусы.

В случае расторжения договора Де Хеа обязывался выплатить 290 миллионов фунтов "Реалу".

Несмотря на утверждение мадридцев о том, что сделка сорвалась из-за "МЮ", именно "Реал" опоздал на 28 минут с подачей документов в Испанскую футбольную ассоциацию.