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    • Черевченко: «В «Фенербахче» много звезд? В футбол играют не имена»

    Черевченко: «В «Фенербахче» много звезд? В футбол играют не имена»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о «Фенербахче», с которым железнодорожникам предстоит соперничать в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Совсем скоро играть с «Фенербахче». Уже смотрели матчи соперника?

    – Смотрели матч с «Атальяспором», где «Фенербахче» уступил 2:4, а также кубковую игру с «Кайсериспором». 12-го февраля «Фенербахче» играет с «Касымпаша» в Стамбуле. Возможно, кто-то из тренеров полетит смотреть матч вживую.

    – Все говорят, что в составе «Фенербахче» много звездных игроков.

    – В футбол играют не имена. Какой бы звездой футболист не был, ему нужно доказывать это на поле. Многое зависит от наших ребят – кто и как будет действовать против конкретного соперника. Звезды есть всегда, ничего страшного.

    Напомним, первая встреча состоится 16-го февраля в Стамбуле в 20.00 (мск).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.02.2016 13:59
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    Комментарии (4)
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    hodyrev
    1455016237
    Вы приобрели на замену ниассу нападающего или этими игрочишками будете?
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    Aztec58
    1455017140
    Будет тяжело, придётся драться, ага.
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    x-x-x-x-x
    1455019908
    они и имена звездные что как раз таки что хорошо играют в футбол
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    ologreds
    1694996251
    numo457404
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