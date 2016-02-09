Черевченко: «В «Фенербахче» много звезд? В футбол играют не имена»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о «Фенербахче», с которым железнодорожникам предстоит соперничать в 1/16 финала Лиги Европы.

– Совсем скоро играть с «Фенербахче». Уже смотрели матчи соперника?

– Смотрели матч с «Атальяспором», где «Фенербахче» уступил 2:4, а также кубковую игру с «Кайсериспором». 12-го февраля «Фенербахче» играет с «Касымпаша» в Стамбуле. Возможно, кто-то из тренеров полетит смотреть матч вживую.

– Все говорят, что в составе «Фенербахче» много звездных игроков.

– В футбол играют не имена. Какой бы звездой футболист не был, ему нужно доказывать это на поле. Многое зависит от наших ребят – кто и как будет действовать против конкретного соперника. Звезды есть всегда, ничего страшного.

Напомним, первая встреча состоится 16-го февраля в Стамбуле в 20.00 (мск).