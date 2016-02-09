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  • Черевченко: «В «Локомотиве» собраны самые сильные голкиперы в РФПЛ»

Черевченко: «В «Локомотиве» собраны самые сильные голкиперы в РФПЛ»

9 февраля 2016, 13:25
10

Наставник "Локомотива" Игорь Черевченко рассказал о том, как проходили сборы команды и отметил, что считает вратарскую линию красно-зеленых сильнейшей в российской Премьер-лиге.

– Мы выполнили все, что планировали. Думаю, приятная усталость есть не только у тренерского штаба, но и у всей команды. До первого матча с "Фенербахче" еще есть время – будем поправлять некоторые моменты.

– На сборе "Локомотив" провел три контрольных игры. Что дали эти матчи?

– Дали пищу для размышлений. После каждой игры тренерский штаб собирался, обсуждал матч и доносил какие-то выводы до ребят. При этом старались наигрывать связки. В трех матчах у нас был разный состав.

– Три матча – три разных вратаря. Вопрос о конкуренции актуален?

– Конкуренцию никто не отменял. У нас три голкипера примерно одного уровня. Считаю, что у "Локомотива" сильнейшая линия вратарей во всем чемпионате.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фенербахче Черевченко Игорь
Комментарии (10)
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zra78
1455014015
Громко сказано
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scikuni
1455014358
прикольнулся
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Диктор
1455015649
Неужели и его уже мания величия настигла??????
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Aztec58
1455017589
Гильерме, Абаев, Коченков - какие вопросы, сынки? Черевченко уверен в своих вратарях и слава Богу!
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headdevil
1455019693
Ну хз, лучше б был один вратарь и две дырки, но чтоб Ньясса сохранить.
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Raider26
1455020768
Статистика это пока не подтверждает, смотрим таблицу
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Asbjorn
1455030144
Спорное утверждение
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Black Giz
1455030285
Когда он это говорил то забыл посмотреть на количество пропущенных мячей в чемпионате.
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