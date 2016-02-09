Черевченко: «В «Локомотиве» собраны самые сильные голкиперы в РФПЛ»

Наставник "Локомотива" Игорь Черевченко рассказал о том, как проходили сборы команды и отметил, что считает вратарскую линию красно-зеленых сильнейшей в российской Премьер-лиге.

– Мы выполнили все, что планировали. Думаю, приятная усталость есть не только у тренерского штаба, но и у всей команды. До первого матча с "Фенербахче" еще есть время – будем поправлять некоторые моменты.

– На сборе "Локомотив" провел три контрольных игры. Что дали эти матчи?

– Дали пищу для размышлений. После каждой игры тренерский штаб собирался, обсуждал матч и доносил какие-то выводы до ребят. При этом старались наигрывать связки. В трех матчах у нас был разный состав.

– Три матча – три разных вратаря. Вопрос о конкуренции актуален?

– Конкуренцию никто не отменял. У нас три голкипера примерно одного уровня. Считаю, что у "Локомотива" сильнейшая линия вратарей во всем чемпионате.