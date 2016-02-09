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    Анчелотти: «Было очень приятно жить в Мадриде»

    Бывший наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти не жалеет о времени, проведенном в «королевском» клубе.

    «Мне повезло: я тренировал великую команду. Я очень доволен тем, что было в прошлом. Было очень приятно жить в Мадриде, но заканчивается один этап, и начинается другой. Заключая контракт с «Реалом», знал, что когда-нибудь это закончится. Теперь же начинается новый этап, и я не знаю, когда завершится он», — приводит слова Анчелотти испанская пресса.

    Напомним, что итальянец работал с командой в прошлом сезоне.

    Источник: Marca

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    09.02.2016 08:12
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    Комментарии (3)
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    калач
    1455013100
    Было спокойно за Барсу пока этот физрук тренирует Реал, хотя и сейчас спокойно - Зизу на поверку оказался таким же бомжом
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    hodyrev
    1455015769
    Да уж может в баварии сделаешь зрелищный футбол а не банальный коток как сейчас у гвардиолы,лучше бы гвардиолу взяли в китай,что бы не видеть его скучного футбола
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    ologreds
    1694996253
    numo457378
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