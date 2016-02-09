Анчелотти: «Было очень приятно жить в Мадриде»

Бывший наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти не жалеет о времени, проведенном в «королевском» клубе.

«Мне повезло: я тренировал великую команду. Я очень доволен тем, что было в прошлом. Было очень приятно жить в Мадриде, но заканчивается один этап, и начинается другой. Заключая контракт с «Реалом», знал, что когда-нибудь это закончится. Теперь же начинается новый этап, и я не знаю, когда завершится он», — приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Напомним, что итальянец работал с командой в прошлом сезоне.