Бубнов сравнил Мовсисяна и Мельгарехо

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов считает, что Лоренсо Мельгарехо сможет реально усилить игру красно-белых.

"В лице Мельгарехо "Спартак" приобрел множество потенциальных возможностей. Парагвайский универсал сильнее ушедшего Юры Мовсисяна — зависимого нападающего, способного выполнять ограниченный объем работы.

Универсализм Мельгарехо открывает перед Дмитрием Аленичевым большие возможности в передней линии, пространство для маневра значительно расширяется. В зависимости от потребностей тренера парагвайца можно использовать на пару с Куинси Промесом в качестве инсайдов. Он же может составить пару Зе Луишу, сыграть оттянутого форварда или заменить уроженца Кабо-Верде на острие. Плюс ко всему он адаптирован к российскому первенству и уже имеет опыт совместных выступлений с Ивелином Поповым", — заявил Бубнов.