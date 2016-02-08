Нигматуллин: «Наконец-то в «Спартаке» начались усиления»

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о переходе Лоренцо Мельгарехо в команду Дмитрия Аленичева. Напомним, «Локомотив» также вел переговоры с «Кубанью» по поводу Мельгарехо.

«Я могу порадоваться за «Спартак», наконец-то у него начались усиления. До этого клуб только терял игроков в текущем трансферном окне. Будем надеяться, что Мельгарехо подойдет под стиль игры красно-белых и станет настоящим усилением команды.

«Спартак» и «Локомотив» недавно потеряли своих главных нападающих. Наверное, более важного для команды форварда потеряли «железнодорожники». Они сейчас очень заинтересованы в хорошем игроке на этой позиции. Но трансферный рынок такой – кто оказывается более активным и настойчивым, тот добивается успеха. «Спартак» не так остро нуждается в нападающем: несмотря на то что ушел Юра Мовсисян, остались Квинси Промес и Зе Луиш. В «Локо» атака является более проблематичной зоной, там только Шкулетич, и больше никого», – сказал Нигматуллин.