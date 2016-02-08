Агент Широкова: «Будущее Романа прояснится в ближайшие дни»

Агент полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов ответил на вопросы о будущем игрока.

– Появилась информация, что Широков прошел медобследование, причем за границей.

– Я ничего не буду комментировать. Без комментариев.

– Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев слышал, что переход Широкова в армейский клуб решен на 80 процентов. Есть что ответить?

– Я лично не знаю этого человека. Не хочу комментировать чьи-либо реплики. Я этого не люблю. Мне, честно, пока нечего сказать.

– Все прояснится в ближайшие дни?

– Конечно, – сказал Минасов.