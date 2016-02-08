Агент Широкова: «Будущее Романа прояснится в ближайшие дни»

Агент полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов ответил на вопросы о будущем игрока.
– Появилась информация, что Широков прошел медобследование, причем за границей.
– Я ничего не буду комментировать. Без комментариев.
– Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев слышал, что переход Широкова в армейский клуб решен на 80 процентов. Есть что ответить?
– Я лично не знаю этого человека. Не хочу комментировать чьи-либо реплики. Я этого не люблю. Мне, честно, пока нечего сказать.
– Все прояснится в ближайшие дни?
– Конечно, – сказал Минасов.
Источник: «Спорт-Экспресс»