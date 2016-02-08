Широков поедет вместе с ЦСКА на третий тренировочный сбор

Полузащитник сборной России Роман Широков в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА, после чего отправится на третий сбор команды в испанскую Марбелью, где "армейцы" пробудут с 10 по 26 февраля.

Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на полгода, а если стороны будут довольны сотрудничеством, то оно автоматически продлится еще на один год.

Напомним, что в ЦСКА Широков будет получать 1,8 миллиона Евро в год, в то время как в "Спартаке" опытный футболист зарабатывал 2,5 миллионов евро в год.