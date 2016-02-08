Врач сборной России: «Сборники» не позволяют себе злоупотреблять алкоголем»

Врач сборной России Эдуард Безуглов заверил в том, что футболисты национальной команды не злоупотребляют алкоголем ни в жизни, ни во время тренировочных сборов.

«Какой смысл на сборе пить что-либо? От бокала пива помощи никакой нет в смысле восстановления. После игр могут в ресторане выпить кто пива, кто вина. Но опять же — бокал, два. Чтобы кто-то запил и мы его вообще потеряли — такого даже не слышал ни разу. Да и в обычной жизни, когда мы с ними общаемся, «сборники» позволяют себе бокал-два, и все.

В желтой прессе же не говорят, что футболисты пьяные. Ну, были в караоке, пели песни. Если бы они выпили пять бутылок водки — так бы и написали. А когда в счете две бутылки вина на пятерых — это вообще не информационный повод, потому и не пишут. К тому же все ребята понимают, что они известные люди и все это станет известным прессе. Проблемы с алкоголем нет вообще», — рассказал врач в интервью «Российской газете».