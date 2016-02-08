Кутепов: «Скажет тренер — на фланг, значит, на фланг»

Защитник «Спартака-2» Илья Кутепов рассказал о тренировках и уходе Сердара Таски.

– Вы впервые проходите "предсезонку" под руководством Дмитрия Аленичева. Тяжело?

– С одной стороны — нормальные полноценные сборы. С другой — тяжелее пока не было, хотя опыт у меня небольшой. Но с нагрузками справляюсь.

– Поделитесь вашей первой реакцией на отъезд в "Баварию" Таски? Кричали "Йес!", благодарили небеса?

– Ничего такого. Нормальная ситуация, нейтральное отношение, радость за Сердара. Не каждого в "Баварию" берут.

– Но не могли же вы не связывать отъезд прямого конкурента со своим будущим? Форточка для вас стала шире.

– Стараюсь не ставить свое будущее в зависимость от других людей, а полагаться на себя.

– "Спартак" провел уже три контрольных матча. Если делить состав на условно основной и условно запасной, в первом вы пока ни разу не были. Даже после отъезда Таски, верно?

– Пожалуй, да. Пока в паре играют Гранат и Боккетти.

– Вы по специализации — строго центральный бек?

– На тренировках случалось играть на фланге. В матчах — только в центре. Но противопоказаний нет: скажет тренер — на фланг, значит, на фланг.