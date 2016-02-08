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    • Веденеев: «В «Спартаке» от Мельгарехо сразу потребуют результат»

    Веденеев: «В «Спартаке» от Мельгарехо сразу потребуют результат»

    Экс-защитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лоренцо Мельгарехо в "Спартак".

    "Какова будет участь Мельгарехо в "Спартаке"? Когда уровень задач возрастет, а игрок попадет в плотную опеку, когда придется железно отрабатывать в обороне и появится конкуренция за место в основе, которая многим не позволяет раскрепоститься? Это все психологически совсем другой уровень. Мельгарехо уже 25 лет. Он не совсем молодой — типа 21-летнего Депая из "Манчестер Юнайтед", у которого в случае осечки есть время, чтобы передохнуть, в запасе посидеть, набраться опыта. Попадет Мельгарехо в "Спартак" — там от него сразу будут требовать результат. Чуть что не так — на скамейку", – сказал Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.02.2016 10:34
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    Комментарии (3)
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    fakel-vrn
    1454917014
    14 игр сыграет а там к Широкову
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    Nerlinger
    1454932134
    ни от кого не требуют - а от него вдруг потребуют???
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    ologreds
    1694996257
    numo457294
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