Грозав: «Надеюсь попасть на Евро, если буду чаще играть в стартовом составе»

Румынский полузащитник "Терека" Георге Теодор Грозав рассказал о своих надеждах на попадание на Евро-2016.

"По сравнению со стартом сборов, чувствую себя физически очень хорошо. Доволен тем, что стал больше играть. Теперь мне нужно усердно тренироваться и поддерживать форму.



Евро-2016? Я знаю, и надеюсь, что если буду чаще играть в стартовом составе за "Терек", то у меня есть все шансы выступить за сборную. Мне нужно играть, последние два года у меня было немного практики.

После двух с половиной лет я чувствую себя комфортно. Стал понимать тренера, сотрудников клуба, со всеми нашел общий язык. Начал проникаться жизнью в Грозном. Думаю, сейчас я демонстрирую 90 процентов своего потенциала, и к концу сборов надеюсь выдать все 100 процентов. Доволен тем, как все складывается, и постараюсь выжать максимум", – сказал Грозав.