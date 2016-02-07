«Лилль» - «Ренн». Смотреть онлайн

В матче 25 тура французской Лиги 1 "Лилль" на своем поле примет "Ренн". "Доги" в красивом стиле вышли в финал национального Кубка Лиги, однако в чемпионате дела у подопечных Фредерика Антонетти складываются не лучшим образом. "Ренн" же в случае победы в этой встрече сможет стремительно ворваться в зону еврокубков.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча "Лилль" - "Ренн" в 16:00, не пропустите!