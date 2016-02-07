«Борнмут» – «Арсенал». Онлайн-трансляция

«Арсенал» уже четыре тура подряд не знает вкуса побед и с первого места скатился на четвертое. Отставание от «Лестера» составляет уже восемь очков, поэтому оступаться «канонирам» больше нельзя.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Борнмут» – «Арсенал». Начало в 16:30, не пропустите!