Зидан: «Я восхищаюсь Роналду»

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал об отношении к нападающему команды Криштиану Роналду, отметив его отличную физическую форму.

"Я в восхищении от голов и всех действий Криштиану Роналду. Он амбициозен и мне это импонирует.

Он не может насытиться, всегда хочет достичь большего. Это важнейший игрок для меня, команды и болельщиков.

Я завершил карьеру игрока в 34 года, но Криштиану будет играть намного дольше. Он очень следит за собой, просто монстр в плане физической готовности", – сказал Зидан.