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    • Попов: «Переход Таски в «Баварию» – знак уважения к «Спартаку»

    Попов: «Переход Таски в «Баварию» – знак уважения к «Спартаку»

    Хавбек «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал переход защитника красно-белых Сердара Таски в «Баварию».

    «Это очень хороший трансфер – как для Таски, так и для клуба. Это свидетельство уважения к «Спартаку». Все-таки «Бавария» является топ-клубом. Одним из трех сильнейших клубов мира. Приглашение в такую команду нашего игрока – большая честь для всех людей, работающих в «Спартаке», – сказал Попов.

    Напомним, Таски будет выступать за мюнхенский клуб на парвах аренды до конца текущего сезона. Сообщается, что «Бавария» сможет выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2016 14:58
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1454764983
    Смешно, блин, взяли на заплатку, ага, из уважения.
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    ologreds
    1694996270
    numo457084
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