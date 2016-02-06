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    Варди: «Сделаем все, чтобы победить «Манчестер Сити»

    Форвард «Лестера» Джейми Варди поделился ожиданиями от поединка 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который состоится сегодня. По словам игрока, «лисы» приложат все усилия для победы.

    «Мы понимаем, что будет жестко. В составе «Манчестер Сити» имеются игроки мирового класса, однако мы в состоянии дать бой любому сопернику. Бросим все силы, чтобы добыть три очка.

    Мы не смотрим на игру соперника, понятно, что они фавориты и будут атаковать. Мы, в свою очередь, обязаны показать, что не являемся мальчиками для битья, а также игру, достойную победы», – сказал Варди.

    Перед сегодняшней встречей «Лестер», возглавляющий турнирную таблицу, опережает «горожан» на три очка.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    06.02.2016 14:34
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    Комментарии (3)
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    Drunkeschon
    1454769620
    Сделали=)
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    Диктор
    1454774394
    Лисы красавцы.
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    ologreds
    1694996270
    numo457082
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