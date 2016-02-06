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    «Саутгемптон» – «Вест Хэм». Смотреть онлайн

    Сегодня в матче 25-го тура АПЛ «Саутгемптон» на своем поле примет соседа по турнирной таблице «Вест Хэм». В случае победы «святые» смогут сократить отставание от «молотобойцев» до двух очков и укрепить свои позиции в борьбе за еврокубки.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка в 20:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 19:58
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