«Саутгемптон» – «Вест Хэм». Смотреть онлайн

Сегодня в матче 25-го тура АПЛ «Саутгемптон» на своем поле примет соседа по турнирной таблице «Вест Хэм». В случае победы «святые» смогут сократить отставание от «молотобойцев» до двух очков и укрепить свои позиции в борьбе за еврокубки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка в 20:30, не пропустите!