«Герта» – «Боруссия» Д. Смотреть онлайн

Сегодня пройдет матч 20-го тура Бундеслиги, в котором «Герта» сыграет с дортмундской «Боруссией». В очном противостоянии сойдутся третье и второе место турнирной таблицы. Напомним, что в первом круге сильнее были дортмундцы, обыгравшие столичную команду со счетом 3:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречи субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

17:30 «Герта» – «Боруссия» Д