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    • Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Вердер» и поднялась в зону ЛЧ

    Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Вердер» и поднялась в зону ЛЧ

    В матче 20-го тура Бундеслиги "Боруссия" из Менхенгладбаха с крупным счетом обыграла "Вердер" – 5:1. Дублем в составе победителей отметился Андреас Кристенсен, еще по одному голу забили Ларс Штиндль, Раффаэл и Хавард Нордвейт. За "Вердер" отличился Клаудио Писарро.

    После этой победы "Боруссия" поднялась на четвертое место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

    Боруссия М – Вердер – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 12; 2:0 – Кристенсен, 32; 3:0 – Кристенсен, 50; 3:1 – Писарро (с пенальти), 56; 4:1 – Раффаэл (с пенальти), 70; 5:1 – Нордвейт, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 00:19
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