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    • Газизов: «Не исключаю, что Зинченко уйдет в один из топ-клубов в это трансферное окно»

    Газизов: «Не исключаю, что Зинченко уйдет в один из топ-клубов в это трансферное окно»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что трансферная кампания для клуба почти завершена.

    «Предложения по Зинченко у нас есть, но клуб пока их не рассматривал. Скорее всего, Александр останется в команде до конца сезона. Он сам на это настроен. Но не исключаю возможности перехода Зинченко в один из топ-клубов на правах аренды с последующим правом выкупа уже в это трансферное окно.

    По Фримпонгу у нас были предложения, но они не устроили ни одну из сторон. Давид Юрченко неоднократно выражал желание продолжить карьеру в более амбициозном клубе. Если ничего не изменится, он покинет команду летом, но мы готовы к его уходу уже в это трансферное окно. На позицию вратаря клуб приобрел Гиорги Шелию.

    Можно сказать, что трансферная кампания завершена на 90%. Приобретения возможны, но маловероятны. Если и будем кого-то приобретать, то игрока в центр поля – универсала», – сказал Газизов.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2016 22:00
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