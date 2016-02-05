Газизов: «Не исключаю, что Зинченко уйдет в один из топ-клубов в это трансферное окно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что трансферная кампания для клуба почти завершена.

«Предложения по Зинченко у нас есть, но клуб пока их не рассматривал. Скорее всего, Александр останется в команде до конца сезона. Он сам на это настроен. Но не исключаю возможности перехода Зинченко в один из топ-клубов на правах аренды с последующим правом выкупа уже в это трансферное окно.

По Фримпонгу у нас были предложения, но они не устроили ни одну из сторон. Давид Юрченко неоднократно выражал желание продолжить карьеру в более амбициозном клубе. Если ничего не изменится, он покинет команду летом, но мы готовы к его уходу уже в это трансферное окно. На позицию вратаря клуб приобрел Гиорги Шелию.

Можно сказать, что трансферная кампания завершена на 90%. Приобретения возможны, но маловероятны. Если и будем кого-то приобретать, то игрока в центр поля – универсала», – сказал Газизов.