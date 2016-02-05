Кен: «Мне сказали, что «Терек» – хороший клуб»

Полузащитник Педро Кен, подписавший контракт с "Тереком", рассказал о своем переходе в грозненский клуб.

"Я был знаком с Родолфо, доводилось пересекаться с Адилсоном, Маурисио. Поговорил с Родолфо, он сказал, что "Терек" – хороший клуб, а в России – сильный чемпионат", – сказал Кен.

Также футболист отметил некоторые трудности адаптации в России.

"Взаимопонимание постепенно налаживается, признаюсь честно, в первые дни было сложно. Одной из главных проблем был языковой барьер, но я начал учить русский язык, попросил Родолфо записать для меня главные фразы".

По словам Кена, ему понравилось, как выглядит домашний стадион "Терека".

"Смотрел некоторые матчи российской лиги, обзоры игр "Терека". Читал в интернете о Грозном – город преобразился и стал очень красивым. Также мне очень понравилась на фото и видео наша домашняя арена, наслышан о том, какая там царит атмосфера во время матчей. После сборов будет интересно все посмотреть своими глазами".