«Малага» – «Хетафе». Смотреть онлайн

После удачной и продолжительной серии без поражений «Хетафе» дважды оступился. Наступят ли синие на те же грабли в третий раз? «Малага» набрала на одно очка больше и запрыгнула на одну позицию выше, однако в матче равных соперников может случиться все что угодно.

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