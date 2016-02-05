Лодыгин: «Начинал играть в шерстяных перчатках»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин вспомнил, как проходил его первый матч.

«Конечно, я видел перчатки, в которых играл, например, Яшин. Но я и сам начинал даже не в кожаных, а шерстяных. Помню свой первый матч – все смеялись и кричали: «Снег что ли пойдет? Готовишься?». Играли в Греции, деревня на деревню, я даже в команде еще не был.

Но даже потом, когда уже начал заниматься, огромного выбора у меня не было – надевал те, что выдавали. Это были тонкие, испорченные перчатки, они постоянно рвались и приходилось заклеивать тейпом. В начале карьеры перчатки имеют не так много смысла, только потом начинаешь присматриваться, что лучше, качественнее, надежнее», – рассказал Лодыгин.