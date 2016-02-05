«Боруссия» М – «Вердер». Смотреть онлайн

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Вердер» решают диаметрально разные задачи: первые ведут борьбу за Лигу чемпионов, вторые отчаянно бьются за сохранение прописки в Бундеслиге. Но не стоит думать, что фаворит здесь предельно ясен. «Боруссия» проиграла две последние встречи и может оступиться вновь.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.