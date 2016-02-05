Фернандес: «Когда подписал контракт ЦСКА, «Реал» начал проявлять ко мне интерес»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры.

– ЦСКА действительно одна семья?

– Без сомнений: ЦСКА – это одна семья. В одиночку никто никуда не дойдет. Все друг друга уважают, а это самое главное.

– Из ваших слов следует, что вы ни на секунду не жалели о переходе в ЦСКА.

– Ни в коем случае. Наоборот, я очень счастлив здесь, это великолепный выбор. Уже понятно, что ЦСКА мне очень сильно помог.

– Даже на фоне интереса со стороны мадридского "Реала"?

– "Реал" начал проявлять интерес после того, как мы поставили все подписи с ЦСКА. И я никогда не жалел, что получилось так. Переход в армейский клуб стал знаменательным событием в моей жизни. Я благодарю господа за то, что он открыл мне двери в ЦСКА и привел меня в этот клуб! Я здесь счастлив.

А интересы со стороны и других клубов тогда были, но это скорее просто прощупывание почвы. Не более того. Но предложение было от ЦСКА, а потом уже от "Реала". А об интересе к моей персоне во время пребывания в ЦСКА мне неизвестно. Мне об этом никто ничего не говорил.

– Теоретически в середнячок английской Премьер-лиги не хотели бы перейти?

– Сегодня мое желание – находиться в ЦСКА, провести как можно больше времени в этом клубе. Сегодня у меня нет абсолютно никакого желания покидать клуб. Но если однажды случится что-то хорошее для меня и ЦСКА, то мы посмотрим.