Широков перейдет в ЦСКА 8-9 февраля

Капитан сборной России полузащитник Роман Широков вскоре присоединится к ЦСКА.

"Как я понимаю, развязка близка. В начале следующей недели капитан сборной России Роман Широков должен наконец лишиться статуса игрока без клуба и присоединиться к новой команде.

Опять же, как понимаю, это будет ЦСКА. И, скорее всего, стороны ударят по рукам в понедельник-вторник. Или, скажем так, – других вариантов кроме ЦСКА я не вижу. Не потому что их нет или не было (я слышал об интересе "Кайрата", клубов из Катара и ОАЭ, трех английских команд и переговорах агента игрока Арсена Минасова с несколькими российскими клубами). А потому что "армейский" вариант – оптимальный для всех", – сказал пресс-атташе сборной России Илья Казаков.