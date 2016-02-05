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    Быстров: «В Краснодаре езжу на троллейбусе»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о жизни в Краснодаре.

    — На Кубани в целом люди искреннее, душевнее, чем в столицах?

    — Душевных людей и в Краснодаре, и в Петербурге, и в Москве хватает. Где бы я ни играл, везде у меня были хорошие друзья, которые великолепно относились. И везде были хамы, плохие люди.

    — У меня сложилось впечатление, что в Краснодаре концентрация злых людей ниже.

    — В Краснодаре просто намного больше солнца, чем в Питере и Москве. Нет таких депрессивных состояний, когда месяц солнца не видишь и ходишь на всех злой. Поэтому люди добрее, светлее в целом. Больше улыбаются. В Краснодаре даже пробки воспринимаешь спокойнее: ну стоишь и стоишь, ничего страшного.

    — Фактор юга?

    — Ну да. Считайте, на курорте постоянно находишься.

    — На улице подходят, что говорят?

    — Подходят. Здесь я себе позволяю ездить на общественном транспорте. Передвигаюсь и пешком много. С этим у меня никаких проблем нет.

    — Трамвай предпочитаете?

    — Мне удобнее на троллейбусе.

    — Куда ездите?

    — На рынок, в центр – с детьми погулять. Спокойно могу выйти на Красную улицу, прокатиться на велосипедах. Ни в Питере, ни в Москве я себе этого не мог позволить.

    — Помнится, ваш бывший одноклубник Константин Зырянов как диковинку публиковал в Instagram фото из питерского метро.

    — Я тоже в Питере за последние лет 10, наверное, один раз проехался в метро, когда в отпуске был. А тут уже раз 50 прокатился на троллейбусе.

    — Удобно?

    — Офигенно вообще! Машину негде поставить в центре. А на троллейбусе едешь по выделенной полосе – считай, спецтранспорт!

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2016 11:22
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ver
    1454661237
    Круто...я тоже частенько этим спецтранспортом передвигаюсь...
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    stom
    1454661543
    Ванучие трамваи и троллейбусы тошнит от них уже!
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    ologreds
    1694996279
    numo456955
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