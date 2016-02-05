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    Виллаш-Боаш: «С точки зрения «физики» мы готовы к «Бенфике»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал готовность своей команды к матчу плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».

    "С точки зрения "физики", как я уже сказал, все неплохо. Но главная сложность заключается в том, что мы встретимся с командой, которая действует быстрее и мобильнее, потому что продолжает играть в своем чемпионате без перерыва. На первых минутах важно избежать шока. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к этому ритму, и уже сейчас стараемся начинать матчи в очень высоком темпе", – сказал португальский специалист.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.02.2016 06:07
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    Комментарии (2)
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    neveldomha
    1454663039
    Самая главная проблема Зенита, что показал вчерашний товарищеский матч, это пятиминутная амнезия у игроков. Все как один забыли кто они и что они делают на поле. Ну и как положено, получили дуплет. С Бенфикой эту болезнь надо устранить.
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    ologreds
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