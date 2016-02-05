Виллаш-Боаш: «С точки зрения «физики» мы готовы к «Бенфике»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал готовность своей команды к матчу плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики».

"С точки зрения "физики", как я уже сказал, все неплохо. Но главная сложность заключается в том, что мы встретимся с командой, которая действует быстрее и мобильнее, потому что продолжает играть в своем чемпионате без перерыва. На первых минутах важно избежать шока. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к этому ритму, и уже сейчас стараемся начинать матчи в очень высоком темпе", – сказал португальский специалист.