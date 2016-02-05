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    • Бабаев: «Широков? Без комментариев. Дайте возможность поработать»

    Бабаев: «Широков? Без комментариев. Дайте возможность поработать»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать вероятность перехода в стан армейцев полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским "Спартаком".

    "Ведутся ли переговоры по Широкову? Без комментариев. Дайте возможность поработать. Надеюсь, селекционная работа окажется результативной. Сейчас, конечно, сложно. Здесь и экономическая ситуация, плюс нужно учитывать лимит на легионеров. Постараемся продуктивно провести остаток трансферного окна. Конкретные комментарии будут чуть позже", – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2016 00:13
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