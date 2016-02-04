Виталий Денисов: «После игр с «Фенербахче» будет ясно, что ждет «Локомотив» в Европе»

Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов поделился своим мнением о перспективах железнодорожников в Лиге Европы и чемпионате России.

– Что у "Локомотива" получится в этой Лиге Европы?

– Надо дождаться игр с "Фенербахче" и тогда будет ясно, что нас ждет в Европе. Сейчас говорить что-то громкое – не мой стайл. Мы недавно играли с "Бешикташем" в Стамбуле, мне нравится выходить при полных трибунах. Это положительные эмоции дает, даже если болеют не за тебя.

– А в чемпионате России…

– Все самое интересное впереди. Есть не только "Зенит", который будет догонять, но и "Краснодар", тот же "Спартак", "Терек". Будет жарко.