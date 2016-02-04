Кобелев: «Перед возобновлением чемпионата «Динамо» нужно подписать еще двух-трех игроков»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о трансферных целях клуба на оставшееся до окончания периода дозаявок время.

«Нам необходимо не только в треугольнике в центре поля, но и на каждую позицию иметь дублера. Поэтому то, что от нас ушли игроки, конечно, добавляет головной боли. Нам сейчас необходимо еще несколько игроков. Мы над этим работаем.

Ушел Кокорин – значит, необходим нападающий. Ушел Жирков – это левая бровка. Нужен игрок на левую бровку. Необходим еще один центральный защитник, которого у нас нет. Вот в этом направлении мы должны работать. Убежден в том, что перед началом чемпионата нам обязательно нужно подписать два-три игрока», – отметил Кобелев.