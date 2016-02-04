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    • Кобелев: «Перед возобновлением чемпионата «Динамо» нужно подписать еще двух-трех игроков»

    Кобелев: «Перед возобновлением чемпионата «Динамо» нужно подписать еще двух-трех игроков»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о трансферных целях клуба на оставшееся до окончания периода дозаявок время.

    «Нам необходимо не только в треугольнике в центре поля, но и на каждую позицию иметь дублера. Поэтому то, что от нас ушли игроки, конечно, добавляет головной боли. Нам сейчас необходимо еще несколько игроков. Мы над этим работаем.

    Ушел Кокорин – значит, необходим нападающий. Ушел Жирков – это левая бровка. Нужен игрок на левую бровку. Необходим еще один центральный защитник, которого у нас нет. Вот в этом направлении мы должны работать. Убежден в том, что перед началом чемпионата нам обязательно нужно подписать два-три игрока», – отметил Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    04.02.2016 21:17
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    Комментарии (4)
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    bacardi023
    1454621524
    Уже практически подписаны юный Василий Гондоплясов из дубля Мордовии, Херовикс Хреновичус из Даугавпилса и Ашот Макакян из дубля Бананца! !!ура товарищи!
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    FanatSerj
    1454656854
    Второй Арсенал в РПЛ, ну посмотрим посмотрим как будут играть. Уж больно тактика у Кобелева наглая по такому составу.
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    ologreds
    1694996282
    numo456912
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