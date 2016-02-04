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    • Гендиректор «Црвены Звезды»: «Интерес «Зенита» к Йовановичу очень высок»

    Гендиректор «Црвены Звезды»: «Интерес «Зенита» к Йовановичу очень высок»

    Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о том, в какой стадии находится трансфер защитника белградского клуба Вукашина Йовановича в «Зенит».

    «Клубы быстро договорились, ведь мы уважительно относимся к нашему общему спонсору, а интерес «Зенита» к футболисту очень высок. Вукашин и его агент продолжают контактировать с «Зенитом». Надеемся, что в итоге все стороны договорятся», – приводит слова Терзича «Спортски Журнал».

    Напомним, что ранее была информация о том, что санкт-петербургский клуб не может договорится с Йовановичем и агентом футболиста об условиях личного контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2016 20:42
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