Головин хочет видеть в ЦСКА Широкова

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что он хотел бы видеть в своей команде Романа Широкова.

"Читал, что в ЦСКА может прийти Широков, – это было бы здорово. В сборной я смотрел на него. Широков совершал такие действия, что я даже представить не мог.

Когда смотришь по телевизору, не до конца понимаешь, насколько это круто. А когда тренируешься вместе – видишь, что его мастерство – это фантастика", — сказал Головин.

Напомним, что в данный момент 34-летний Широков является свободным агентом и ЦСКА является одним из претендентов за игрока.