Слуцкий: «Если бы не было лимита, Дзюба стал бы еще более сильным футболистом»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном ужесточении лимита в РФПЛ до формата «5+6».

– Недавно появилась информация, что лимит на легионеров, который на сегодняшний день регламентирует появление не больше шести иностранцев на поле, будет ужесточен до системы «5+6». Есть ли смысл ужесточать?

– Ну, если ужесточат, значит ужесточат. Мы обязаны подстраиваться под любые решения. Но если бы спрашивали мое мнение, даже как тренера сборной… Вот пишут, что тот же Артем Дзюба вышел на нереальный уровень благодаря тому, что, по существу, не было конкуренции в «Зените». А я считаю, что Дзюба мог бы быть на еще более высоком уровне, если бы он в честной и конкурентной борьбе выиграл бы конкуренцию у Саломона Рондона. Я уверен, что это ему более чем по силам. Тогда даже внутреннее ощущение гораздо приятнее, что Рондона отправили не потому что он не может меня заменить так как он не россиянин, а потому что он не выиграл конкуренцию. Но мы рассуждаем в сослагательном наклонении, поэтому, если бы не было лимита, я вполне допускаю, что Дзюба был бы еще более сильным футболистом. Это же не выиграть конкуренцию у Лионеля Месси или Криштиану Роналду, это было более чем реально. Зная характер Дзюбы, он бы, собственно, это и сделал.