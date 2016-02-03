Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Слуцкий: «Зимой в ЦСКА должен появиться новый нападающий»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что армейский клуб ведет работу по приобретению нового нападающего.

    Но все равно у вас, наверное, ведется поиск нападающего?

    Да, поиск нападающего ведется, но мы ограничены в возможностях. Тот же вариант с Думбия – за сверхадекватные деньги получить футболиста такого уровня. Почему все говорят: «Вот вы уперлись в этого Думбия», а потому что за мизерную аренду получить такого футболиста, который совсем недавно был продан за 15 миллионов евро. Соответственно, его нужно купить за 15 миллионов евро, а у нас нет таких возможностей. А когда есть возможность получить за сумму, например, в 20 раз меньше, то почему бы ей не воспользоваться?

    Понятно, что это лучший вариант. Понятно, что варианты, которые у нас есть, не такие рейтинговые и статусные. Поэтому если наши болельщики думают, что мы приобретем нападающего, который порвет всех, как в свое время был приобретен Вагнер Лав и Думбия, то могу сказать, что такого не будет. Работа ведется, посмотрим, что из этого получится.

    Однозначно утверждать, что у ЦСКА в зимнее трансферное окно будут новички, нельзя?

    Я думаю, что нападающий все-таки должен появится.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2016 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996290
    numo456794
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+