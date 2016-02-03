Слуцкий: «Зимой в ЦСКА должен появиться новый нападающий»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что армейский клуб ведет работу по приобретению нового нападающего.

– Но все равно у вас, наверное, ведется поиск нападающего?

– Да, поиск нападающего ведется, но мы ограничены в возможностях. Тот же вариант с Думбия – за сверхадекватные деньги получить футболиста такого уровня. Почему все говорят: «Вот вы уперлись в этого Думбия», а потому что за мизерную аренду получить такого футболиста, который совсем недавно был продан за 15 миллионов евро. Соответственно, его нужно купить за 15 миллионов евро, а у нас нет таких возможностей. А когда есть возможность получить за сумму, например, в 20 раз меньше, то почему бы ей не воспользоваться?

Понятно, что это лучший вариант. Понятно, что варианты, которые у нас есть, не такие рейтинговые и статусные. Поэтому если наши болельщики думают, что мы приобретем нападающего, который порвет всех, как в свое время был приобретен Вагнер Лав и Думбия, то могу сказать, что такого не будет. Работа ведется, посмотрим, что из этого получится.

– Однозначно утверждать, что у ЦСКА в зимнее трансферное окно будут новички, нельзя?

– Я думаю, что нападающий все-таки должен появится.