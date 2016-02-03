Глушаков: «Таски в «Баварии»? Парень за трофеями пошел»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал переход на правах аренды в "Баварию" защитника красно-белых Сердара Таски.

– Для вас стал неожиданный отъезд Сердара Таски именно в "Баварию". Удивлен?

– Да, конечно. Мы последний раз с ним виделись на моем дне рождении после матча с "Астаной". Хорошо посидели, отметили. Даже речь не заходила о возможном переходе куда-то. Он сказал на прощание: "До встречи на сборе в Испании". А вышло так, что улетел в Германию. Молодец, рад за него. Не каждому в жизни выпадает шанс поиграть за "Баварию". Парень за трофеями пошел!

– Откровенно – Таски игрок уровня "Баварии"? Он в "Спартаке" не всегда в состав попадал.

– Не мне судить, но раз позвали, значит разглядели в нем игрока, который поможет. Сложиться может по-разному – может заиграть, а может нет. Желаю ему заиграть и попасть в сборную на Евро, где мы могли бы встретиться.