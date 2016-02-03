Слуцкий: «Огромная группа болельщиков ежедневно ждет моей отставки в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об отношении критики в свой адрес.

– К вашему переходу в ЦСКА многие относились крайне скептически, было много критики. Вспоминается ли вам то время?

– А сейчас что, нет критики?

– Меньше.

– Все равно она есть. Есть огромная группа, в том числе поклонников ЦСКА, которые до сих пор убеждены, что мое назначение в клуб – невероятная ошибка, и ежедневно ждут моей отставки. Это же не только со мной происходит. Даже когда я был детским тренером, все происходило то же самое: скепсис, непринятие. Может быть, (виной тому) мой внешний вид, манера поведения, общение не в классических тренерских канонах, которые себе представляют большинство болельщиков, по крайней мере, в нашей стране.