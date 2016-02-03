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  • Слуцкий: «Огромная группа болельщиков ежедневно ждет моей отставки в ЦСКА»

Слуцкий: «Огромная группа болельщиков ежедневно ждет моей отставки в ЦСКА»

3 февраля 2016, 16:02
7

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об отношении критики в свой адрес.

К вашему переходу в ЦСКА многие относились крайне скептически, было много критики. Вспоминается ли вам то время?

А сейчас что, нет критики?

Меньше.

Все равно она есть. Есть огромная группа, в том числе поклонников ЦСКА, которые до сих пор убеждены, что мое назначение в клуб невероятная ошибка, и ежедневно ждут моей отставки. Это же не только со мной происходит. Даже когда я был детским тренером, все происходило то же самое: скепсис, непринятие. Может быть, (виной тому) мой внешний вид, манера поведения, общение не в классических тренерских канонах, которые себе представляют большинство болельщиков, по крайней мере, в нашей стране.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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zeni
1454508893
ЖДЕМ,С Пора ЛЕЛИК,,
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vladimir-7
1454512343
Болельщики Спартака и отдельные болельщики Зенита открыто заявляют о своем желании Вашего ухода из ЦСКА. Армейские болельщики наоборот хотят,чтобы Вы после ЧЕ-2016 остались в ПФК ЦСКА. На такую критику не обращайте внимание. Желаю успехов в работе с командой ЦСКА!
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CSKA_Michael
1454512854
что за глупейшие вопросы ему задают? да и вообще какая-то дебильная, такое ощущение что придуманная, новость
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1454513398
Не ждет , а жаждет.
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Zeff
1454517094
Потому что ты плохой тренер.
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батог
1454517792
Сижу на пенсии,всю жизнь болею за "Спартак", по мне лучший футбол-дерби с ЦСКА, и никуда не надо сваливать - все классно.
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