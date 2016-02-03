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    • Мутко: «Ведущие футболисты сборной должны играть в ведущих клубах страны»

    Мутко: «Ведущие футболисты сборной должны играть в ведущих клубах страны»

    Президент РФС Виталий Мутко не видит проблемы в том, что базовыми клубами для сборной России станут «Зенит» и ЦСКА.

    – Переход Жиркова и Кокорина – шаг к тому, что «Зенит» и ЦСКА будут базовыми клубами сборной?

    – Вы знаете, что позиция нашего главного тренера в принципе философская и правильная: ведущие футболисты сборной должны играть в ведущих клубах. Это всегда неплохо, когда у игроков есть возможность повышать свое мастерство в международных турнирах. Хочется лишь одного – чтобы у них была игровая практика. Если ее нет, человек может потерять место в сборной. Так что пусть рассчитывают свои силы, а не отталкиваются только от экономической составляющей. Вот что самое главное. Мне всегда жалко таких ребят, как Бухаров, Рязанцев, которые были лидерами «Рубина», а потом тоже прошли через «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2016 15:49
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    Комментарии (3)
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    Лыков
    1454507231
    В реале и Барселоне должны они играть а не в России, Только тогда можно выиграть кубок мира
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1454513305
    Мутко, лечи голову.
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    ologreds
    1694996290
    numo456782
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